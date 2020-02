“We willen school van de toekomst worden”: VBS Meulenberg wordt methodeschool VBS Sprankel Marco Mariotti

06 februari 2020

16u26 18 Houthalen-Helchteren Vrije Basisschool Meulenberg ondergaat momenteel een heuse metamorfose. Leerkrachten en directie vormen de concentratieschool om naar een methodeschool. “We willen vernieuwend uit de hoek komen en zo nieuwe ouders aantrekken", vertelt directeur Christos Pistolas.

Al in 1947 werd VBS Meulenberg opgericht aan de Saviostraat in Houthalen. Mijnwerkerskinderen gingen er massaal naar school. Ooit telde die zelfs 1.000 leerlingen. Het was een afspiegeling van de mix van inwoners in Houthalen, maar sinds de jaren negentig ontstond er een terugval die uiteindelijk leidde tot een concentratieschool. “Vandaag zitten we hier met 208 kinderen waarvan een grote groep met Marokkaanse of Turkse roots”, vertelt directeur Christos Pistolas.

Hij en zijn team willen nu hard inzetten op het vernieuwen van het onderwijssysteem en kiezen resoluut voor de methodeschool via het Jenaplan. “We willen in eerste instantie vernieuwd onderwijs aanbieden, de school van de toekomst zijn. Als op die manier de hoge concentratie in evenwicht komt, is dat een positief effect, maar het is ook geen prioriteit. Ouders hoorden al eens van de ‘freinetschool’, een alternatieve vorm van lesgeven. Wij kiezen voor het Jenaplan dat overeenkomsten heeft met Freinet, maar bij ons wordt minder inbreng van de ouders verwacht.”

Projecten

Concreet ruilt de schoolbank vaker voor de buitenlucht. “We werken met projecten. Zo bouwen we hier binnenkort een verkeerspark. Daarin leren ze omgaan met verkeer, maar ook met meetkunde en wiskunde door het gebied op te meten en in te delen. Tegelijk moeten ze daar reclame voor maken en hanteren we vakken communicatie en Nederlands in dat project. De focus ligt altijd op het vak wereldoriëntatie. We willen de kinderen stimuleren en leren kijken naar de wereld om hen heen.” De eindtermen en leerplannen zijn volgens Pistolas dezelfde als in het katholiek onderwijs, dus aan kwaliteit wordt niet ingeboet.

Oudere generatie

Dit schooljaar past VBS Sprankel het nieuwe systeem toe om volgend schooljaar de volledige oversteek te maken. “Verandering is niet altijd makkelijk, en dat begrijpen we. Wie hier twintig of dertig jaar lesgeeft, moet plots een enorme bocht maken. Tegelijk zitten we met heel wat jonge gemotiveerde leerkrachten. Dit idee komt ook van onderuit, we vergaderen en overleggen heel veel.”

Knutselen bij de directeur

Maar zijn de ouders klaar voor deze meer vrije manier van onderwijs? “Feit is dat de absolute hiërarchie verdwijnt. Ooit was het kantoor van de directeur bijvoorbeeld verboden terrein, een geheime wereld. Maar als in sommige lessen de klas verdeeld wordt in groepjes, vind ik het logisch dat het knutselgroepje hier bij mij op kantoor de verfborstels uithaalt. Al lerend zien ze wat ik doe, wat mijn takenpakket is. Eén van de leerlingen vroeg mij eens wat ik een hele dag doe. Wel, ik ga hem binnenkort één dag directeur maken. Die dingen moeten kunnen.”

Een alternatieve schoolvorm in een kansarme omgeving. Pistolas weet dat dat niet evident is. “We mikken ook op progressieve ouders met een alternatieve denkwijze, maar willen het vertrouwen van de huidige ouders bewaren. In een ideale wereld zou de concentratie van 95% zakken naar 40% procent, maar het is geen prioriteit. Als we groeien naar 250 kinderen, spreken we van een succes. Dat is voor mij het doel: een mix van kinderen met een Europese en niet-Europese achtergrond in een vrije omgeving."

Kindercampus

De schoolgebouwen aan de Saviostraat zullen ook opgefrist worden. “Het moet een kindercampus worden waar ook de Chiro terecht kan en waar de muziekacademie er ‘s avonds haar ding kan doen, zoals de tekenschool nu al doet.”

Op 14 maart houdt VBS Meulenberg haar schoolfeest waar de naamsverandering naar VBS Sprankel officieel zal gevierd worden. Op 18 februari organiseert de school een infomoment.