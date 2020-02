“We maken vijftig extra bedden klaar”: asielcentrum Helchteren piekt weer richting 675 bewoners Marco Mariotti

01 februari 2020

18u01 4 Houthalen-Helchteren In het asielcentrum treft het Rode Kruis momenteel de voorbereidingen om een extra asielzoekers op te vangen. Dat komt omdat de asieldruk nog steeds hoog staat. “We gaan naar 675 bedden", zegt Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen.

Het gerucht ging al even de ronde, maar wordt bevestigd. De Kazerne in Helchteren zal iets meer asielzoekers opvangen dan momenteel het geval is. “Vandaag verblijven er exact 628 mensen in het asielcentrum”, weet Ine Tassignon. “Dat aantal zal nu worden opgeschroefd naar 675.”

Dat is een stijging van bijna vijftig bedden, maar nog niet het aantal dat ooit werd behaald. “De maximumcapaciteit was in het verleden al 700 bedden, maar dat aantal was doorheen de tijd weer naar beneden gehaald. De asieldruk is de laatste tijd gestegen, dus vandaar de stijging in Helchteren.”

Over welke groep nieuwkomers het exact zal gaan, is nog niet duidelijk. “Maar de tendens blijft wat ze is. We zien nog steeds mensen komen uit Afghanistan, maar ook steeds meer uit Zuid-Amerika.”

Burgemeester Alain Yzermans (sp.a) reageert: “Ik weet dat er een maximale capaciteit is van 700 bedden. En doorheen de maanden heeft dat aantal altijd al wat geschommeld. Dat er nu weer naar 675 wordt geschoven kan goed zijn, maar het aantal ligt nog steeds binnen de afgesproken limiet. Om de twee maanden komen we samen met alle partijen zoals politie, gemeentebestuur en Rode Kruis om te evalueren.”