“Vreselijk dat Philippe urenlang alleen in die koude put lag”: broer getuigt nadat fietser (31) verongelukt

Houthalen-Helchteren

Philippe Van Gompel (31) viel zondagavond in een vier meter diepe werfput toen hij een afgesloten brug opfietste . De Houthalenaar kwam op zijn hoofd terecht en was vermoedelijk op slag dood. “Dat hij urenlang alleen in die koude put lag, doet me veel pijn", vertelt zijn oudere broer Pascal. Het parket onderzoekt hoe Philippe te makkelijk de signalisatie kon omzeilen. Vorige maand sukkelden nog al twee mensen in dezelfde put en geraakten lichtgewond.