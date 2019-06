“Vijftig procent van de bestuurders op de Grote Baan is gewoon lokaal verkeer” Toon Royackers

27 juni 2019

20u37 0 Houthalen-Helchteren Straffe resultaten van het mobiliteitsonderzoek op de N74, of de beruchte Noord-Zuid verbinding door Limburg. Niet de Kempische Steenweg ter hoogte van Hasselt is het drukste punt met het meeste verkeer, maar wel de Grote Baan net ten zuiden van Houthalen-centrum. Dagelijks worden ruim 45.000 voertuigen ter hoogte van de carpoolparking in Houthalen geteld. In Hasselt is dat maar de helft.

En nog opmerkelijker: zowat de helft van het verkeer dat zich over de drukke Grote Baan in Houthalen-Helchteren murwt is eigenlijk gewoon lokaal verkeer. De onderzoekers plaatsten daarvoor tellussen in maart en april, en noteerden ook de nummerplaten. Zo konden ze precies bijhouden welk traject elk voertuig nam. “En één op twee auto’s en vrachtwagens moesten dus gewoon in Houthalen-Helchteren zelf zijn," aldus woordvoerder Marijn Struyf van de Werkvennootschap Noord-Zuid. “Van al het verkeer op de N74 rijdt slechts vijf procent helemaal van de Nederlandse grens tot in Hasselt. Het is dus effectief een drukke verkeersader, maar niet omwille van het vele doorgaande verkeer dat de halve provincie doorkruist. Doorgaans gaat het om lokaal, Limburgs verkeer.”

Ter hoogte van Houthalen-Helchteren is de rijbaan duidelijk het minst goed uitgerust voor het vele verkeer, maar net daar meten de onderzoekers wel het meeste voertuigen. “Of we al belangrijke conclusies kunnen trekken om de problemen daar op te lossen? Tja, een grote Omleidingsweg die vooral gericht is op het doorgaand verkeer lijkt met deze cijfers in de hand geen perfecte oplossing. Misschien moeten andere scenario’s onderzocht worden, of moet gekozen worden voor een ander type Omleidingsweg? In elk geval gaan we de resultaten verder bespreken met alle belanghebbenden en mogelijke scenario's verder onderzoeken.”