“Schuttersputje is duidelijk zichtbaar”, archeologen volop aan het werk in Helchteren Marco Mariotti

02 oktober 2019

13u17 0 Houthalen-Helchteren De graafwerken aan de Kazernelaan in Helchteren zijn deze morgen volop begonnen. Doel is het bovenhalen van een gesneuvelde Duitse soldaat nadat de 7-jarige Thomas Schepers op een helm mét schedel stootte. “We zitten nu al op zeventig centimeter diepte, en vonden al heel wat knopen", vertelt Geert Vynckier van Onroerend Erfgoed.

“Zie je die gele vlekken zand in de bruine grond? Dat is het duidelijke bewijs dat er jaren geleden andere grond is toegevoegd in een gat", begint Vynckier. De onderzoekers focussen zich momenteel op een gebied van ongeveer 2,5 meter lang en nog geen meter breed. Duidelijk gekenmerkt door de gele aanwezige grond.

Links van die oppervlakte gingen Thomas en zijn papa al aan het werk. Een helm met schedel troffen ze daar aan in de bodem.

“We gaan er van uit dat het om een schuttersput gaat, gezien er ook een machinegeweer, kogelhulzen en laders werden gevonden. In theorie kan het ook om een vergeten graf gegaan zijn, maar het zou me verbazen als ze daar wapens bij staken.”

Centimeter per centimeter worden de volgende lagen weggeschraapt, terwijl één collega met de metaaldetector aan het werk gaat. “In de reeds weggehaalde grond troffen we twee mooie knopen aan, wellicht van zijn vest. In totaal zullen er drie dagen worden uitgetrokken om heel deze operatie met succes te voltooien.”

Later meer.