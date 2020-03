#SamenTegenCorona: huisarts op rust helpt oud-patiënten en beantwoordt via Facebook hun vragen

17 maart 2020

11u26 0 Houthalen-Helchteren - De Haan Verschillende ziekenhuizen lopen met plannen rond om gepensioneerde artsen en verpleegkundigen terug te halen om bij te springen indien nodig. Ook huisartsen op rust proberen hun steentje bij te dragen, zoals dokter Paul Vandewiele. Hij ging in 2016 op pensioen, maar beantwoordt nu via Facebook vragen van zijn oud-patiënten over het coronavirus.

De dokter (68) runde zijn hele carrière een drukke praktijk in het Limburgse Houthalen-Helchteren. Hij merkte dat zijn oud-collega’s van de groepspraktijk overstelpt worden met vragen over het coronavirus, waardoor ze soms niet toekomen aan het verlenen van reguliere medische zorg. Om hen te ontlasten probeert Vandewiele via Facebook of via e-mail oud-patiënten met raad en daad bij te staan. Dat doet hij met de iPad in de aanslag vanuit zijn living in kustgemeente De Haan, waar hij al jarenlang woont.

Medisch beroepsgeheim

Hij benadrukt dat privéberichten en mails onder het medisch beroepsgeheim vallen. Hij biedt ook een luisterend oor voor oud-patiënten die hun hart willen luchten en soms geen blijf weten met hun angst. De geneesheer krijgt vooral vragen binnen over de tijdsduur van de quarantainemaatregelen. Zijn patiënten van weleer willen ook weten of ze tot de risicogroep behoren. Sinds hij gistermiddag met zijn initiatief begon, heeft hij al bijna dertig oud-patiënten via internet geholpen. Vandewiele heeft ook vandaag zijn handen meer dan vol, maar wil doorgaan zo lang als het nodig is. Indien oud-patiënten hem meedelen dat ze met koorts én droge hoest en/of kortademigheid kampen, verwijst hij hen meteen door naar de groepspraktijk en raadt hij aan de instructies van huisdokters op te volgen.

Medische reserve

Sinds begin deze maand legt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) een medische reserve aan. Dat is een lijst van mensen op wie een beroep gedaan kan worden als er nood is aan versterking. Bekes oproep is vooral gericht aan gepensioneerde dokters met een achtergrond als huisarts of als arts in de publieke gezondheidszorg. Ze zouden niet ingezet worden in de klinische praktijk, maar wel kunnen helpen bij de administratieve ondersteuning of door telefoontjes van zorgverleners te beantwoorden. Kandidaten kunnen nog steeds mailen naar zorgengezondheid@vlaanderen.be.

