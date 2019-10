“Parfumsproeiers hebben niet juiste effect”, groep Machiels maakt 2 miljoen euro vrij om geurhinder tegen te gaan Marco Mariotti

24 oktober 2019

17u29 0 Houthalen-Helchteren Groep Machiels - het bedrijf achter het remostort - gaat twee miljoen euro investeren in het bestrijden van de geurhinder in Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. Eerder genomen maatregelen blijken weinig effectief. “We zitten hier zelf erg verveeld mee", klinkt het.

De geuroverlast bleek afgelopen zomer weer niet te harden met een pak meldingen tot gevolg. Vooral wijken Lindeman in Heusden-Zolder en Lillo in Houthalen-Helchteren kampen al twee jaar met het probleem. Onder druk van de gemeente ging Machiels over tot een aantal genomen maatregelen.

Het spuiten van een soort parfum op basis van natuurlijke zeep sinds mei was daar één van. Het begon met enkele avonden per week, en werd opgeschroefd naar élke avond. Een heerlijke geur hing er wel, maar de stank verdween niet. Maar positief resultaat bleef uit.

Wél biogas aanwezig

De percolaatputten waar afval in zat, werden hermetische afgesloten met een soort van ‘hoeden’. En op drie plaatsen wordt er biogas afgefakkeld. Het is nu net met die biogas dat de geur blijft vrijkomen.

“Gezien we met industrieel afval werken, hadden we destijds niet verwacht biogas vast te stellen”, zegt Business Unit Manager Yves Tielemans. “Dus we begrepen die stank niet meteen. Blijkt dat er nu wel degelijk biogas vrijkomt waar de geur van afkomstig is. Daarnaast hebben we meer hete zomers en meer dan gemiddeld noorderwind. We hebben helaas meer tijd nodig gehad om een aantal maatregelen uit te werken die de komende weken geïnstalleerd worden.”

Die maatregelen worden geïnstalleerd van nu tot in februari. Vanaf maart zal de groep bewoners uitnodigingen voor een rondleiding op de site om ze zo beter te informeren.

Comité

Om alles te evalueren gaat de Group Machiels een geuropvolgcomité oprichten. “Om zo op een goede manier te kunnen opvolgen wat de effectiviteit van de geïnstalleerde maatregelen is”, zegt Tielemans. “We willen daar de bewoners, de gemeentebesturen en de specialisten bij betrekken, zodat we alle resultaten naast elkaar kunnen leggen.”

“Alles wordt nog steeds dagelijks opgevolgd via een logboek", zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). “Meldingen moeten blijven gebeuren als er geurhinder is. Er zijn al vele stappen genomen en we hopen dichter bij een permanente oplossing te geraken. Terug naar de situatie zoals in 2016 zou al goed zijn, want toen was er géén geurhinder.”