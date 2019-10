“Duitse soldaat zat gehurkt toen hij stierf", grote kans op identificatie Marco Mariotti

03 oktober 2019

15u12 0 Houthalen-Helchteren De archeologische opgravingen bij een schuttersputje uit WOII in Helchteren, hebben vandaag heel wat duidelijkheid gebracht. De onderzoekers vonden de initialen van één Duitse soldaat in zijn gamel. “We gaan nu alles uitgraven en verder onderzoeken", zegt Geert Vynckier van Onroerend Erfgoed.

Dag twee van de opgravingen aan de Kazernelaan gingen bijzonder vlot en leverde weer heel wat resultaat op. Het team vond nog schedelfragmenten, knopen van kledij, beenderen, maar ook een volledige intacte riem met wapenholster. “Bijzonder goed bewaard”, zegt Geert Vynckier.

“Verder gaat het om nog wat beenderen die wijzen op een bepaalde houding. De soldaat wiens schedel eerder deze maand al werd gevonden, zat in een soort van gehurkte houding toen hij stierf. Hij ligt ook meer plat op zijn buik.”

Het wordt duidelijker dat er zo goed als zeker een tweede soldaat bij zat. “Maar daar moeten we nog uitsluitsel over krijgen. We gaan nu alles uit de grond halen en overbrengen naar het onderzoekscentrum. Dan pas kunnen we het materiaal beter ontleden én hopelijk een link vinden met een naam. We hebben materiaal gevonden waar initialen op kunnen staan. De kans wordt plots heel groot."

Vandaag zou heel de operatie moeten worden afgerond. In het slechtste geval wordt ook vrijdag nog gegraven.