“Als aasgieren met de smartphone tussen de wrakken”: agent hekelt gedrag van ‘kijklustigen’ bij zware crash in Houthalen Birger Vandael

03 augustus 2020

18u18 80 Houthalen-Helchteren Een politieagent die gisteren aanwezig was bij Een politieagent die gisteren aanwezig was bij het zware verkeersongeval met spookrijder in Houthalen , heeft zich op Facebook kritisch uitgelaten ten aanzien van een aantal mensen die een kijkje kwamen nemen, selfies namen en de hulpdiensten belemmerden. “Jullie moesten je allemaal diep schamen, maar jullie hebben blijkbaar geen schaamtegevoel", klinkt het verontwaardigd.



De agent noemt de kijklustigen sarcastisch “een meerwaarde”. Hij ‘bedankt’ hen op cynische wijze voor het hinderen van de agent en zijn collega’s en het ongegeneerd wandelen met de smartphone in de hand tussen de wrakken “terwijl er nog mensen kermend van de pijn gekneld zaten in het voertuig”. Zo beschrijft de agent een vrouw die zonder enig gevoel voor empathie in een gekanteld voertuig op zoek ging naar beelden die nog net iets spectaculairder waren dan de rest. Een andere vrouw stond volgens de getuigenis lachend een selfie te maken met op de achtergrond slachtoffers op de brancard. “Hopelijk bent u fier om deze foto met uw vrienden te delen.”

Volgens de man ontstond er door de kijklustigen nog meer verkeershinder op de Grote Baan. Hij beschrijft hen als “aasgieren” die rond het conflict cirkelden en vraagt zich verontwaardigd af of de betrokkenen daar waren om toezicht te houden op de politiewagens, dan wel om beelden te maken van de chaos. Aan één persoon die vertraagde om beelden te maken, werd klaarblijkelijk een boete uitgereikt.

Corona

Ook het thema ‘corona' werd tijdens het conflict niet gemeden. Zo vertelt de agent in kwestie dat hij er door mensen op gewezen werd dat er maatregelen heersen, toen hij iemand aan de kant duwde om tot bij een slachtoffer te komen.

De agent vat samen door het groepje toezichters te beschrijven als “lijkenpikkers”. “In wat voor een wereld leven wij?" Gelukkig was er wel de steun van de brandweermensen en de hulpdiensten, vermeldt hij in de slotzin.