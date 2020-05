“Agent Mario wordt door iedereen in de steek gelaten” Politiebond woedend over lichtere straf voor stenengooier die inspecteur blijvende letsels toebracht mvdb Bron: Belga

30 april 2020

22u11 82 Houthalen-Helchteren Het Antwerpse hof van beroep heeft een 36-jarige man uit Houthalen-Helchteren veroordeeld tot twee jaar cel voor het gooien van een steen tijdens de rellen in de sociale woonwijk Meulenberg. Voor het verwonden van een agent werd hij vrijgesproken. In eerste aanleg was hij daar nog medeplichtig aan verklaard en had hij veertig maanden cel gekregen. Een 44-jarige man uit Houthalen-Helchteren is in beroep volledig vrijgesproken.

Op vrijdag 11 oktober 2013 ontstonden in de Houthalense wijk Meulenberg zware rellen, nadat de politie een jongeman had gearresteerd, die nog zeven maanden cel moest uitzitten. De politiemensen werden bekogeld met stenen. Een van die projectielen belandde door de voorruit van de combi van politieman Mario Ghijs uit Lummen, die daardoor crashte. De agent werd aan het hoofd geraakt en raakte levensgevaarlijk gewond. Hij werd twee weken in kunstmatige coma gehouden. In totaal liepen negen voertuigen van de politie schade op.



Net zoals de rechters in eerste aanleg vond het hof van beroep het bewezen dat de 36-jarige beklaagde een steen had gesmeten. Zijn 44-jarige kompaan had er eentje vastgehad, maar in tegenstelling tot de eerste rechters vond het hof het niet bewezen dat hij er ook effectief mee gegooid had. In eerste aanleg had hij daarvoor nog achttien maanden cel gekregen, waarvan twaalf maanden effectief.



Wie de steen naar Mario Ghijs had gegooid, heeft het onderzoek nooit duidelijk kunnen maken. De beklaagde van 36 werd in eerste aanleg wel medeplichtig verklaard, omdat hij tijdens de rellen als eerste een steen zou gesmeten hebben en daardoor anderen had aangemoedigd om hetzelfde te doen, ook de persoon die de steen naar Ghijs had gegooid.

Het hof van beroep volgde die redenering niet, omdat niet kon worden aangetoond dat hij daadwerkelijk als eerste een steen had gegooid en dat anderen dat gezien hadden. Daarom werd hij voor het verwonden van de agent vrijgesproken.

De dertiger moet aan de politiezone Limburg Regio Hoofdstad een schadevergoeding van 1.500 euro betalen. Alle andere vorderingen werden afgewezen. In het eerste vonnis moest hij nog voor ruim 200.000 euro aan schadevergoedingen opdraaien.

Ernstige blijvende letsels

Politievakbond VSOA is niet te spreken over het arrest. "Zowel Mario als zijn gezin zijn zeer zwaar ontgoocheld in deze uitspraak na een lijdensweg van bijna 7 jaar. Zeker nu hij tot het besef moet komen dat hij er alleen voor staat. Niemand is blijkbaar schuldig aan de ernstige blijvende letsels die Mario opliep en die ertoe geleid hebben dat hij niet meer kan functioneren als voorheen. Hij wordt door iedereen in de steek gelaten: overheid, justitie en werkgever. Terwijl hij op die bewuste avond enkel en alleen maar zijn werk deed en na zijn shift thuis wilde komen bij zijn gezin", reageert VSOA-afgevaardigde Patrick Roijens. "Wij zullen in samenspraak met onze advocaat naar het Hof van Cassatie stappen."