Horeca-uitbaters over heropening terrassen: “Het valt af te wachten of het rendabel is”

Oudegem Restaura­tie in zicht voor Lambroeck­ka­pel

14:07 Er is een opknapbeurt in zicht voor de Lambroeckkapel in Oudegem. Een dossier is ingediend bij Onroerend Erfgoed om de restauratiepremie aan te vragen. Normaal gezien zullen de werken starten in het voorjaar van 2022.