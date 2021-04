Horeca-uitbaters over de heropening terrassen: “Het valt af te wachten of het rendabel is”

Hasselt Dirk Hendrickx van De Goei Goesting reageert op opening terrassen op 8 mei: “Ik volg voor mijn personeel, maar rendabel zal het niet zijn”

11:29 Terwijl het nieuws dat de terrassen op 8 mei opnieuw mogen openen een lichtpunt is voor velen, worden vooral ook de zorgen van de horeca-uitbaters steeds meer voelbaar. Ook uitbater Dirk Hendrickx van de Hasseltse horecazaken De Goei Goesting, L’Aperi Vino en Buon’Eatalia breekt zijn hoofd over een rendabele organisatie. “Maar die is er niet. Als wij effectief zullen openen, doen we dat alleen maar om ons personeel niet te verliezen”, zegt Hendrickx.