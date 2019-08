Woonzorgcentrum Groendorp organiseert nazomers buurtfeest Lieke D'hondt

29 augustus 2019

17u12 0 Horebeke Woonzorgcampus Groendorp in Horebeke nodigt de hele buurt uit om samen met de bewoners te genieten van een gezellige barbecue. Op zondag 8 september kan iedereen aanschuiven voor het lekkere eten, maar vooral ook om de vriendschapsbanden aan te halen.

Niet alleen de bewoners van Groendorp zullen kunnen genieten van een gezellige barbecue op het einde van de zomer. Het woonzorgcentrum maakt van de barbecue een buurtfeest waar iedereen welkom is. “Het Groendorp is een ‘open huis’, de bewoners kunnen gaan en staan waar ze willen”, vertelt Jana Strouven van Senior Living Group. “In het hart van de Vlaamse Ardennen komen vriendschappen dan ook opnieuw tot leven, want zo’n 85 procent van de bewoners is afkomstig van Horebeke of de directe omgeving. Ouderen leggen bij ons opnieuw sociale contacten, de goede omkadering neemt de dagelijkse zorgen weg en de groene omgeving creëert extra rust. Om deze vertrouwelijke en huiselijke sfeer extra in de verf te zetten, organiseren we op 8 september een open bbq-buurtfeest waar iedereen welkom is.”

Tijdens het buurtfeest kunnen bezoekers ook kennismaken met het Groendorp en de assistentiewoningen. Voor de allerkleinsten voorziet het woonzorgcentrum een springkasteel. Wie graag langskomt, kan zich vooraf inschrijven door te mailen naar marika.hermie@wzcgroendorp.be. Kaarten kosten 10 euro voor bewoners en kinderen tot 12 jaar en 15 euro voor alle andere bezoekers.