Wespen en rondslingerend glas: glasbollen aan speelplein ‘t Koekoeksnest verhuizen Lieke D'hondt

29 september 2020

15u42 0 Horebeke De glascontainers aan het speelplein in de Koekoekstraat in Horebeke krijgen een nieuwe locatie. Het gemeentebestuur is daarover aan het onderhandelen en bekijkt ook of de containers ondergronds geplaatst kunnen worden.

Oppositiepartijen N-VA en Groen hebben op de gemeenteraad samen een voorstel gelanceerd om de glasbollen aan speelpleintje ’t Koekoeksnest te verplaatsen. “Niet alleen het glas en afval dat rond de containers rondslingert maakt de situatie onveilig”, zegt Dieter Verscheure (N-VA). “De glasbollen trekken ook wespen aan. Veel kinderen en volwassenen reageren daar angstig en zenuwachtig op. De aanwezigheid van de glascontainers komt het gebruik van het Koekoeksnest dus niet ten goede. We hebben daar in het verleden al vaak tevergeefs op gewezen.”

Burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) geeft aan dat er al wordt gezocht naar een andere locatie. “De onderhandelingen zijn bezig en het ziet er goed uit. We zullen ook bekijken of we de glasbollen ondergronds kunnen brengen.”