Water vloeit in de riool tijdens bronbemaling: “Niet te verantwoorden in tijden van watertekort” Lieke D'hondt

10 juni 2020

15u30 1 Horebeke Een bronbemaling in de wijk Korsele in Horebeke roept vragen op bij buurtbewoners en oppositiepartij Groen. Twee weken lang werd er grondwater weggepompt in de riolering, zonder enige vorm van recuperatie. “Nochtans kan de gemeente voorwaarden opleggen bij zo’n bemaling”, zegt Groen-raadslid Filip Hebbrecht.

De droogte speelt onze natuur parten en dan is het extra zuur om te zien hoe honderden liters water de riool in worden gepompt. Dat vindt ook Filip Hebbrecht van Groen Horebeke. Hij stelde vast hoe in Korsele gedurende twee weken aan bronbemaling werd gedaan. Het ging om een proefbemaling als voorbereiding op de rioleringswerken die in 2021 zullen worden uitgevoerd. “In de beginfase liepen elke dag honderden liters water door de pompen”, vertelt Hebbrecht. “In tijden waarin een watertekort dreigt en we met zijn allen zorgzaam moeten omspringen met water, is dat niet te verantwoorden. Het kan nochtans anders: je kan het water opnieuw laten infiltreren en terug laten vloeien in de bodem. Of je kan het water opvangen om te laten hergebruiken. Een derde optie is het pompen slim sturen, waardoor het pompen stopt als de grond droog genoeg is. De gemeente kan dergelijke voorwaarden opleggen bij bemalingen, maar dat is niet gebeurd.”

Proefbemaling

Schepen van Leefmilieu Hendrik Blommaert (Volksbelangen) relativeert de impact van de bronbemaling. “Het ging hier om een proefbemaling om de stand van zaken na te gaan met het oog op de rioleringswerken van volgend jaar. Het heeft maar twee weken geduurd er zijn zeker geen duizenden liters water weggevloeid. Als het om grotere bronbemalingen gaat, dan moet de hoofdopdrachtgever daar wel een vergunning voor aanvragen en kunnen er voorwaarden worden opgelegd.”