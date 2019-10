VV Horebeke stippelt griezelwandeling van zes kilometer uit Lieke D'hondt

23 oktober 2019

15u03 0

Voetbalclub VV Horebeke slaat opnieuw aan het griezelen op donderdag 31 oktober. De club heeft een Halloweenwandeling uitgestippeld over een parcours van zes kilometer en nodigt iedereen uit om zich te verkleden en mee te griezelen. Onderweg zijn er verschillende standjes met eten en drinken. Starten kan tussen 18.30 en 20.30 uur aan de kantine van VV Horebeke aan Stene 3A. De wandeltocht is niet geschikt voor buggy’s. Deelnemen kost 5 euro voor kinderen tot 12 jaar en 7 euro voor wie ouder is dan 12. Inschrijven kan nog tot 27 oktober via events.vvh@gmail.com.