Voorstel van Groen meer dan jaar later toch goedgekeurd: energiescans in Horebeke komen er Lieke D'hondt

07 juli 2020

13u37 0 Horebeke Kwetsbare inwoners van Horebeke zullen een energiescan kunnen laten uitvoeren door energiesnoeiersbedrijf ‘Goed Wonen’. Op die manier kunnen ze te weten komen welke ingrepen hen een besparing op hun energiefactuur kunnen opleveren.

Horebeke heeft een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met energiesnoeiersbedrijf Goed Wonen. Dat bedrijf zal energiescans uitvoeren bij gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De inwoners zullen ook tips krijgen om energie te besparen en zo hun energiefactuur te doen dalen. Bovendien werken bij Goed Wonen mannen en vrouwen die weinig kansen krijgen op de arbeidsmarkt, wat de tewerkstelling van die doelgroep ten goede komt.

Gerecupereerd voorstel

Oppositiepartij Groen is tevreden dat meerderheidspartij Volksbelangen heeft besloten in zee te gaan met Goed Wonen. “Wij hebben in februari van vorig jaar al voorgesteld om dit punt goed te keuren”, licht Petra De Sutter toe. “We zijn dus blij dat het punt opnieuw op de agenda staat en dat mensen geholpen zullen worden om hun energiefactuur te beheersen.” Ook oppositiepartij N-VA keurt het punt goed, maar is teleurgesteld dat dat niet eerder gebeurde. “Als oppositie doen wij regelmatig voorstellen, maar ze worden steevast weggestemd. Daarna worden ze door de meerderheid opnieuw op de agenda geplaatst. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik hoop dat Volksbelangen bij de vermelding van dit initiatief in Heerlijk Horebeke ook aangeeft dat Groen dit voorstel heeft gelanceerd”, zegt Dieter Verscheure.