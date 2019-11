Volksbelangen keurt voorstel om gemeenteraad live uit te zenden af Lieke D'hondt

14u13 0 Horebeke Het voorstel om de gemeenteraden in Horebeke live uit te zenden op het internet, is door meerderheidspartij Volksbelangen afgekeurd. Oppositiepartij N-VA en Groen zijn wel voorstander van de livestream.

“Wij stellen voor om de raadszittingen live uit te zenden zodat inwoners van Horebeke of mensen die geïnteresseerd zijn in Horebeke vanuit hun luie zetel kunnen volgen”, zegt Dieter Verscheure (N-VA). “Dat zal de betrokkenheid van de inwoners verhogen en zal de participatie ten goede komen. Bovendien kunnen de mensen in alle anonimiteit volgen, want soms is er schroom om naar de gemeenteraad te komen.”

Volgens Verscheure hoeft de livestream helemaal niet veel te kosten, maar schepen van Communicatie Janna Bauters (Volksbelangen) vreest dat de kostprijs zal oplopen. “In Oudenaarde gebruiken ze de goedkoopste optie voor de livestream en die kost 545 euro per gemeenteraad. Als we de livestream op een kwalitatieve manier willen aanbieden via een firma die in orde is met de reglementering en waarbij we weten wat er met de beelden gebeurt, is het toch een aanzienlijke investering. Daarom hebben met het college beslist hier niet op in te gaan.”

Luc Wachtelaer (CD&V), die van de vorige gemeenteraad een videoverslag heeft gemaakt op zijn Facebookpagina, reageert ontgoocheld. “CD&V, N-VA en Groen zullen blijven inzetten op meer openheid. Er wordt gesproken van een kostprijs van 545 euro, maar mij heeft deze actie niets gekost behalve tijd. Ik ga dat dus blijven doen, want de Horebekenaren hebben recht op meer openheid.”