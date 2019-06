Vier jonge uilen wonen in nestkast op zolder van kerk in Horebeke Lieke D'hondt

15u56 0 Horebeke Heuglijk nieuws uit de zolder van de kerk in Horebeke. Er zijn vier kerkuilen geboren in een grote nestkast. Ludo Vanderlinden van Natuurpunt Kern Rondom Burreken kon de uilskuikens ringen.

“In 2005 hebben we een nestkast geplaatst op de zolder. Ze werd al snel bewoond, maar door het wegvallen van een van de oude uilen bleef de kast in de volgende jaren onbezet. Tot vorig jaar, toen er opnieuw twee jongen waren”, vertelt Ludo. Dit jaar is het met vier jongen nog drukker in de nestkast. “Ze zijn in prima conditie en ze kregen al een ringetje om de poot. Zo kunnen ze later nog gelinkt worden aan Horebeke.” Dit jaar is trouwens een goed uilenjaar. Er zijn veel muizen en dus veel voedsel voor de jonge uilen.