Vegen van de straten is voer voor discussie: “Een lucratieve business, gegund aan een partijgenoot van Volksbelangen” Lieke D'hondt

14 oktober 2019

17u25 0 Horebeke Het vegen van de straten is in Horebeke voer voor een relletje tussen oppositiepartij N-VA en meerderheidspartij Volksbelangen. N-VA beticht Volksbelangen van vriendjespolitiek en vindt bovendien dat het veel voordeliger zou zijn om het vegen van de straten niet uit te besteden.

“Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het borstelen van de gemeentewegen uit te besteden”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Katelijn Moerman. “Er is een offerte gevraagd bij een firma uit Wichelen, 50 kilometer hiervandaan, en bij een partijgenoot die op de lijst van Volksbelangen stond. Ik moet er geen tekening bij maken wie de opdracht kreeg toegewezen.” Schepen van Openbare Werken en Technische Dienst Hendrik Blommaert (Volksbelangen) nuanceert. “N-VA maakt van een mug een olifant. We hebben nog offertes opgevraagd en de firma Vinois was met 0,30 euro per meter 0,15 euro goedkoper dan de andere firma’s. Het was dus de beste bieder en louter toevallig de zoon van iemand die lid was van onze partij. Zelf woont de man in Brakel en niet in Horebeke.”

N-VA vindt los van de gunning van de werken, dat het beter zou zijn als het straatvegen niet wordt uitbesteed. “Het is een lucratieve business, want een traject van zo’n acht kilometer zal de gemeente al snel 5.500 euro kosten. Als je weet dat er in Horebeke 102,68 kilometer wegen zijn, dan komen we op een jaarlijkse uitgave van 132.219 euro”, zegt Moerman. Ze wijst erop dat de gemeente ook andere maatregelen had kunnen nemen. “We hadden zelf een machine kunnen kopen toen OVAM dat tot vijftig procent subsidieerde, we hadden er één kunnen huren, of we hadden kunnen samenwerken met andere gemeenten.”

Schepen Blommaert stelt Moerman gerust: “We gaan niet alle wegen in Horebeke vegen. We doen dat enkel binnen de bebouwde kom. Het zal dus hoogstens om tien kilometer gaan.”