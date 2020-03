Uitstel We Ride Flanders is slecht nieuws voor hoteluitbaters: “Maar we blijven rustig en boeren verder” Lieke D'hondt

12 maart 2020

16u36 4 Horebeke Nu We Ride Flanders, de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, is uitgesteld, kunnen hotel- en logiesuitbaters in de regio zich aan nog meer annulaties verwachten. De afgelopen dagen hebben al verschillende wielertoeristen hun reservatie afgezegd. “Nu zal ik zelf de mensen op de hoogte moeten brengen”, zegt hoteluitbater Luc Wachtelaer.

Eerder deze week vertelde Luc Wachtelaer van Horenbecca in Horebeke al hoe hij een groep van twintig Noorse wielertoeristen zag afhaken uit schrik voor het coronavirus. De dagen nadien volgden nog Italiaanse en Australische toeristen. Ondertussen is We Ride Flanders, het evenement waar de meeste toeristen speciaal voor naar de Vlaamse Ardennen kwamen, uitgesteld naar een latere datum. “Ik verwacht dus dat we deze maand niet veel gasten over de vloer zullen krijgen, het zal hier waarschijnlijk een beetje stilvallen”, zegt Wachtelaer. “Ik ga ook zelf iedereen op de hoogte brengen en afhankelijk van de reservatievoorwaarden kunnen we een oplossing zoeken waar iedereen zich in kan vinden. Het is een heel uitzonderlijke situatie en iedereen zal een deel van de nadelen op zich moeten nemen. Het is jammer, maar het spreekt voor zich dat we volgend jaar revanche zullen nemen met nog meer service voor de klanten.”

Geen extra units

Wachtelaer zet ondertussen alle zeilen bij om de financiële gevolgen te beperken. “We verleggen onze focus van de echte wielertoeristen naar andere toeristen die de streek willen ontdekken. We willen de streek blijven uitdragen en we zullen onze nieuwe fat tire scooters of fietstochtjes promoten. Daarna kunnen de gasten altijd een ‘antivirusbeurt’ in onze sauna nemen”, lacht Wachtelaer. De twintig extra units die hij elk jaar laat plaatsen om extra wielertoeristen te slapen te leggen, komen er dan weer mogelijk niet. “Het kan zijn dat we niet starten met de opbouw. Dat hangt nog af van het aantal annulaties die we nog binnenkrijgen.” Hoe dan ook zal het coronavirus financiële gevolgen hebben voor Horenbecca. “Maar we blijven rustig en boeren verder”, zegt Wachtelaer. “Als je een dak boven je hoofd hebt, en je vrouw en kinderen gezond zijn, dan kan je dat wel aan.”