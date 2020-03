Twintig Noorse wielertoeristen annuleren hotelreservatie uit schrik voor coronavirus Lieke D'hondt en Ronny De Coster

06 maart 2020

15u36 0 Horebeke Het hotel Horenbecca in Horebeke voelt de ongerustheid die is ontstaan door de verspreiding van het coronavirus. Al twintig gasten hebben hun reservatie geannuleerd. Het gaat om wielertoeristen die de Ronde van Vlaanderen zouden rijden. “We gaan ervan uit dat er nog annuleringen zullen volgen”, zegt hoteleigenaar Luc Wachtelaer.

“Het gaat om een groep van twintig Noren”, vertelt Wachtelaer. “Ze kwamen nochtans elk jaar naar ons hotel, maar nu hebben ze laten weten dat ze uit schrik voor het coronavirus toch thuisblijven.” Het weekend van de Ronde van Vlaanderen is voor het Horenbecca elk jaar ontzettend druk. De kamers zijn er telkens gereserveerd door wielertoeristen die hun eigen Ronde van Vlaanderen rijden. Er worden ook extra units geplaatst in de tuin om zo 90 sportievelingen te kunnen ontvangen. “We reserveren ook steeds extra kamers in andere hotels in de regio. Op die manier hebben we nog wat flexibiliteit om de schade voor ons te beperken.”

De uitbaters verwachten niet dat het Rondeweekend dit jaar de grote successen van andere jaren zal evenaren. “We houden zelfs rekening met een verlies, want we verwachten dat er nog annuleringen zullen volgen”, zegt Wachtelaer. “Klanten die rechtstreeks bij ons gereserveerd hebben, genieten gunstigere annuleringsvoorwaarden dan wie via commissiesites heeft gereserveerd. Dat er nog afzeggingen zullen volgen, zou dus logisch zijn.”

Opletten

“Ik begrijp uiteraard de groeiende bezorgdheid rond het coronavirus”, gaat Wachtelaer verder. “Maar we moeten toch opletten dat we niet in dezelfde situatie terechtkomen als tijdens de dioxinecrisis waar er meer paniek was dan echt gevaar. Gezond verstand kan helpen en we zullen liters alcogel laten aanrukken, zodat er op elke kamer een handgel aanwezig zal zijn.”

Naast annuleringen van gasten is de hoteluitbater ook ongerust dat zijn klanten gewoon niet in Horebeke zullen geraken. “Dat er nu ook nog vluchten geannuleerd worden is voor ons een extra zorg”, zucht Wachtelaer. “Na de aanslagen in Brussel waren er ook dergelijke problemen. Tijdens het Rondeweekend hebben we toen zelf onze gasten moeten ophalen in diverse stations en luchthavens. Ook nu zijn we bereid dat te doen, we hebben al een busje klaarstaan. Toch hopen we dat dat niet nodig is en dat de rust snel terugkeert.”