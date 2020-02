Toneelgroep Arcadia speelt ‘Wint Monk de Lotto?’ Lieke D'hondt

20 februari 2020

11u37 0 Horebeke Toneelgroep Arcadia heeft een nieuw stuk klaar en staat te popelen om het op de planken te brengen in de Arcadia in Horebeke.

Op 21, 22, 28 en 29 februari en op 6 en 7 maart spelen de acteurs ‘Wint Monk de Lotto?’ een blijspel van Jeannine Van Herlé in een regie van Marc Van Der Donckt. De voorstellingen starten telkens om 20 uur en er zijn nog tickets te verkrijgen aan 8 euro per stuk via www.toneel-arcadia.be.