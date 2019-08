Subsidies voor veiligere schoolomgevingen in Horebeke Lieke D'hondt

12 augustus 2019

16u16 3 Horebeke De basisschool en kleuterschool ‘t 2geltje in Horebeke krijgen elk 3.504,07 euro subsidie van de Vlaamse overheid om de schoolomgevingen veiliger te maken.

“Op dit moment durven veel ouders hun kind niet met de fiets naar school te sturen”, zegt de voorzitter van N-VA Horebeke Dieter Verscheure. “Ze hebben schrik om hun kinderen het verkeer in te sturen, want er is gevaar onderweg en aan de schoolpoort. Met gerichte infrastructuuringrepen zoals de aanleg van rijbaankussens of gevleugelde zebrapaden, kunnen we dat onveiligheidsgevoel wegnemen.”