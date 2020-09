Schoenzolen linken beklaagde aan inbraak in Horebeke, maar de man blijft ontkennen LDO

21 september 2020

10u44 0 Horebeke De 27-jarige M.C. heeft zich maandagochtend moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank voor de diefstal van een televisie, spelconsoles, verschillende spelletjes, twee computers en een tablet in Horebeke. Hoewel er ter plaatse DNA van de beklaagde is gevonden, ontkent hij alle betrokkenheid.

De diefstal dateert van 22 september 2016. Die dag dringt iemand via een schuifraam binnen in een woning om er allerhande spullen te stelen. De politie vindt achteraf twee schoenzolen terug aan het huis, waar ook DNA-materiaal op aanwezig is. In april 2019 levert dat in de databank een match op met M.C., wiens DNA in de databank is opgenomen omdat hij betrokken is bij een andere diefstal met braak. Als blijkt dat de zolen overeenkomen met schoenmaat 44 van de beklaagde, weet het parket genoeg. De procureur vordert een celstraf van één jaar en een boete van 800 euro.

De beklaagde blijft ook in de rechtbank ontkennen dat hij in Horebeke een inbraak heeft gepleegd en vraagt de vrijspraak. Hij houdt vol dat de schoenzolen niet van hem zijn. De rechter zal op 5 oktober een uitspraak doen in deze zaak.