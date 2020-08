Ruim een maand werken aan Stene in Horebeke Ronny De Coster

19 augustus 2020

16u06 0 Horebeke Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 31 augustus met herstellingswerkzaamheden werken in Stene.

De aannemer pakt de grachtbekleding aan en herstelt gedeeltelijk ook de rijweg. Tijdens de werkzaamheden is geen doorgaand verkeer toegelaten. De fietsers zullen voor beide richtingen worden omgeleid via Frunte en Den Daele (Horebeke). Het doorgaand verkeer wordt voor beide richtingen omgeleid via de N457 in Maarkedal,de N60 Oudenaarde en de N8 in Oudenaarde en Horebeke. Bij normale weersomstandigheden zullen de werken vermoedelijk 25 werkdagen duren. Dat betekent dat de aannemer tegen vrijdag 2 oktober zou moeten klaar zijn.

Meer info staat op de website www.wegenenverkeer.be/Horebeke.