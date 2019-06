Radioamateurs zoeken contact met de wereld tijdens internationale noodoefening Lieke D'hondt

01 juni 2019

18u19 0 Horebeke Een weide aan de Heerweg in Horebeke is dit weekend gedurende 24 uur de thuisbasis voor enkele radioamateurs. Met hun vereniging TLS houden ze een velddag als onderdeel van een wereldwijde noodoefening voor radiocommunicatie.

“Als tijdens een noodsituatie alles faalt op vlak van communicatie, kunnen wij ingrijpen”, legt Peter Waterschoot uit. “Dat oefenen we hier vandaag in deze weide, op een hoog gelegen punt in Horebeke. We hebben twee mobiele antennes opgesteld, we wekken stroom op via een generator en we hebben voldoende materiaal om contact te leggen met andere radiostations. Zo kunnen we tijdens noodsituaties ook contact zoeken met de overheden, hulpverleners of persagentschappen. Het is belangrijk dat we dat regelmatig oefenen, zodat we in geval van een ramp goed voorbereid zijn.” De velddag is ook gekoppeld aan een wedstrijd. De zendamateurs die het meeste andere radiostations kunnen bereiken en rapporten kunnen uitwisselen, zijn de winnaars. TLS heeft ondertussen al contact kunnen leggen met andere amateurs in Wallonië, Italië en Engeland.