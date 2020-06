Raadsleden van Groen schenken zitpenningen aan basisschool 2geltje Lieke D'hondt

22 juni 2020

09u48 0 Horebeke Groen Horebeke heeft 250 euro geschonken aan bassischool 2geltje. Dat bedrag komt overeen met de vergoeding die Petra De Sutter, Filip Hebbrecht en Bart Van De Water krijgen per gemeenteraad of vergadering van het Bijzonder Comité. De school zal met de gift computers aankopen.

In april stelde Groen op de gemeenteraad voor om de vergoedingen van alle raadsleden af te staan ten voordele van de inwoners die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis. Dat bleek technisch onmogelijk, maar de vertegenwoordigers van Groen hebben toch beslist om hun zitpenning af te staan. “We zijn niet toevallig bij de school uitgekomen”, vertelt Hebbrecht. “De afgelopen maanden is er veel gevraagd van de school, de leerkrachten, ouders en kinderen. Er werd een grote flexibiliteit verwacht terwijl de middelen beperkt zijn. Dankzij de inzet en het enthousiasme van het personeel is de school erin geslaagd de kinderen maximaal te ondersteunen. Hoog tijd dus om iets terug te doen.”

Basisschool 2geltje kan met de 250 euro nu extra computers aankopen. Dat kan via de Nationale Loterij aan een goedkoper tarief, waardoor de school een 20 computers kan kopen.