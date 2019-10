Proarto speelt ‘Komkommertijd’ ten voordele van jeugdtoneel Lieke D'hondt

29 oktober 2019

14u28 1 Horebeke Toneelgezelschap Proarto uit Horebeke is volop aan het repeteren voor zijn nieuwste voorstelling Komkommertijd. De acteurs nemen hun publiek ditmaal mee op vakantie naar het platteland, waar niet alles loopt zoals het hoort.

Een hotel op het platteland, een koppel dat een vakantie wint, een minnares, een verliefd koppeltje, een onhandige piccolo en een bemoeizuchtige hoteleigenares. Het zijn de hoofdelementen van Komkommertijd, het nieuwste stuk van Proarto. In een regie van Filip De Bolle brengen de acteurs het blijspel vijf keer op de planken.

Proarto houdt zich eraan om een deel van de opbrengst van de voorstellingen te schenken aan een goed doel. Dit jaar is dat ‘proArca’, het nieuwe jeugdtoneel in Horebeke dat in 2020 voor het eerst op de planken zal staan.

Proarto speelt Komkommertijd op 16, 22, 23, 29 en 30 november, telkens om 20 uur in zaal de Kroon in Horebeke. Kaarten kosten 8 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot 12 jaar. Reserveren kan via Proarto@hotmail.com of na 18 uur op het nummer 0494/50.61.40.