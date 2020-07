Politie legt feest in tuin stil Lieke D'hondt

26 juli 2020

15u31 2 Horebeke De politie heeft zaterdagavond in Horebeke een feestje stilgelegd. Dat ging door in een tuin van een inwoner van de gemeente. De organisator had van het gemeentebestuur geen toestemming gekregen om een evenement te organiseren.

“Als gemeente raden we op dit moment de organisatie van evenementen af tot en met 31 augustus”, zegt burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen). “Via mail en telefonisch contact heb ik aan de organisator van het bewuste feest laten weten dat ik niet achter het initiatief stond en dat het in het belang van de volksgezondheid niet verstandig is om nu evenementen te organiseren. Hij heeft besloten het feest toch te laten doorgaan en dus is de politie ter plaatse gegaan om het stil te leggen. Er waren plannen om vanavond opnieuw een feest te geven. Ook daar is geen toestemming voor en de organisator zou zich daarbij neerleggen.”