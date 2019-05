Petra De Sutter is voortaan Europees parlementslid, maar laat Horebeke niet in de steek Lieke D'hondt

27 mei 2019

18u17 4 Horebeke Petra De Sutter (Groen) heeft vanuit het kleine Horebeke een zetel veroverd in het Europees Parlement. Ze is de enige die voor Groen een zitje krijgt, al had de partij vooraf gehoopt op twee Europese zetels.

“We zijn op een halve procent gestrand van een tweede zetel”, weet De Sutter. “Dat is zuur voor Bart Staes, want we gaan er in percentage wel op vooruit en krijgen toch geen extra zetel. Die gaat naar Vlaams Belang dat een zetel wint van N-VA en Open Vld.” Toch ziet De Sutter in Europa een mooi resultaat voor Groen. “In Brussel, Wallonië en andere landen scoren de groene partijen goed. De fractie stijgt wellicht van 52 naar 69 zetels. We hebben nu meer gewicht en meer mogelijkheden. We kunnen op zoek naar een progressieve coalitie.”

Lokaal en Europees

Het worden dus drukke tijden voor De Sutter, die in de politiek zal moeten schakelen tussen lokale politiek in Horebeke en Europese politiek. “Ik heb het beloofd aan de kiezers in Horebeke om er ook voor hen te zijn. Ik zal dus mijn Europees mandaat combineren met de lokale politiek. Ik blijf de dossiers zeker opvolgen en blijf mij samen met Filip Hebbrecht inzetten voor de gemeenteraad.”