Oude Zakken Fuif deelt cheques uit aan goede doelen en kondigt nieuwe fuif aan Lieke D'hondt

09 juli 2019

12u03 0 Horebeke De ‘Oude Zakken’ van Jeugdhuis Arcadia in Horebeke schenken vijf cheques van elk duizend euro aan vijf goede doelen en kondigen meteen de 19de editie van de Oude Zakken Fuif aan.

De opbrengst van de Oude Zakken Fuif in 2018 gaat dit jaar naar de afdeling kinderoncologie van het UZ Gent, vzw Alarm dat kinderen en jongvolwassenen in armoede steunt, To Walk Again vzw dat zich inzet voor mensen in een rolstoel, Bednet dat internetonderwijs aanbiedt voor kinderen die wegens ziekte niet naar school kunnen en de dienst palliatieve zorgen van het az Glorieux in Ronse. Elk krijgen ze een cheque van duizend euro.

’70, ’80 en ‘90

Ook dit jaar organiseren de ex-bestuursleden van JC Arcadia een Oude Zakken Fuif. Op vrijdag 2 augustus kunnen alle fuivers terecht op de koer van het jeugdhuis in de Bovenstraat in Horebeke. “We willen jong en oud dansplezier schenken op muziek van de jaren ’70, ’80 en ‘90”, zegt Dimi Vandeputte. “De dj’s van dienst zijn dj Angelo en dj boo-lee, die zal uitpakken met een lichtshow en videowall.”

Kaarten voor de Oude Zakken Fuif zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden, via de Facebookpagina en op het nummer 0477/57.01.93. In voorverkoop kosten ze drie euro, aan de kassa vijf euro.