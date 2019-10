Organisatoren van Geuzenfeest schenken opbrengst aan projecten in Congo en India Lieke D'hondt

07 oktober 2019

10u00 2 Horebeke De organisatoren van het Geuzenfeest in Horebeke schenken 2.500 euro aan goede doelen. Een deel gaat naar een project in India dat meisjes en vrouwen in achtergestelde wijken en dorpen steunt, de andere middelen gaan naar een project in Congo waar getraumatiseerde kinderen worden opgevangen.

De Geuzenhoek in de protestantse wijk Korsele in Horebeke was op 18 augustus het decor van het Geuzenfeest. “Eén dag per jaar stelt de protestantse wijk de grenzen open tussen mensen van verschillende origine en geloofsovertuiging. In een wereld waarin velen worden uitgesloten, proberen wij inclusief te zijn”, zegt Cornelis Blommaert, trekker van het Geuzenfeest.

“De netto-opbrengst gaat dit jaar naar twee projecten. Het eerste project in India, gedragen door priester Amalraj in Varanasi, steunt vooral meisjes en vrouwen in achtergestelde wijken en dorpen. Priester Amalraj zorgt ervoor dat ze kunnen leren naaien en een handeltje opzetten. Hij helpt weduwen in de ‘slums’ ook om te voorzien in voeding en een dak boven hun hoofd.

De andere middelen schenken we aan een project van Protestantse Solidariteit in Congo, waar getraumatiseerde kinderen opgevangen worden. De streek Kivu wordt geteisterd door aanhoudend geweld. Vrouwen en kinderen zijn hiervan de grootste slachtoffers. Sinds 2018 worden meer dan 419 kinderen begeleid in vier luisterhuizen. Kinderen verwerken hun trauma beter door zich op een creatieve manier of via sport en spel uit te drukken. Er is nood aan materiaal om deze kinderen bij te staan: boeken, gezelschapsspelen en speelgoed, maar ook begeleidingsmateriaal voor de assistentes. Daar kunnen we nu voor zorgen dankzij de bezoekers en vrijwilligers van het Geuzenfeest”, besluit Cornelis Blommaert.