Organisatoren annuleren Geuzenfeest, maar vragen solidariteit voor project in India Lieke D'hondt

14 augustus 2020

11u17 0 Horebeke Het Geuzenfeest in Horebeke is net als veel andere evenementen geannuleerd door het coronavirus. Toch roepen de organisatoren op om solidariteit te tonen en een gift te storten om het project van priester Amal in India te steunen.

“We hadden veel zin om er weer een spetterende editie van te maken en zo mensen dichter bij elkaar te brengen in Noord en Zuid”, zegt woordvoerder van het Geuzenfeest Cornelis Blommaert. “We hoopten ook om opnieuw het project van priester Amal in Varanasi in India te kunnen steunen met een mooie bijdrage, maar corona heeft er anders over beslist. “Onze solidariteit met het Zuiden blijft echter meer dan ooit nodig. De coronapandemie woedt ook in alle hevigheid in het overbevolkte India. Wie straatarm is, heeft het extra moeilijk om te overleven: daklozen, mensen in krottenwijken, weduwen, gastarbeiders, de armsten van de armen, kortom, deze kwetsbare groepen vechten om voedsel te vinden om te kunnen overleven.”

Het Geuzenfeest kon in het voorjaar al 3.000 euro schenken aan het project van priester Amal, die daarmee gezinnen van basislevensmiddelen kan voorzien. “Het spaarpotje van priester Amal is ondertussen zo goed als leeg en het is moeilijk om schenkers te vinden die zijn project tijdens de pandemie financieel willen steunen”, weet Blommaert. “Ondanks het wegvallen van het Geuzenfeest willen we Amal en de mensen in India blijven steunen. Daarom doen we een beroep op de solidariteit van onze achterban en sympathisanten. We doen een warme oproep om een genereuze duit in het zakje te doen.”

Wie het project in India wil steunen, kan een storting overmaken op het rekeningnummer BE75 0014 0572 9151 met als mededeling ‘Geuzenfeest, project India’. “Wij zorgen er dan voor dat de middelen integraal aan priester Amal worden bezorgd. En natuurlijk hopen we jullie volgende jaar allemaal terug te zien”, besluit Blommaert.