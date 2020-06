Oppositiepartijen N-VA en Groen trekken aan alarmbel: “Notulen van schepencollege en gemeenteraad zijn essentieel voor democratische controle” Lieke D'hondt

03 juni 2020

14u22 1 Horebeke Het gemeentebestuur van Horebeke moet haar administratie beter bijhouden. Dat vinden oppositiepartijen N-VA en Groen. “We kunnen ons werk als raadslid niet op een correcte manier doen als de notulen niet onvolledig of niet ingevuld zijn of ze te laat aan ons worden bezorgd.”

Het probleem zit vooral in de verslagen van de schepencolleges en de gemeenteraden, zo brengt N-VA-fractieleider Dieter Verscheure naar buiten. De notulen zijn vaak onvolledig, niet correct of worden te laat bezorgd aan de gemeenteraadsleden. “De notulen van de schepencolleges krijgen we niet tijdig toegestuurd, waardoor we ze niet kunnen inkijken als we de gemeenteraadszitting voorbereiden”, zegt Verscheure. “Nochtans zijn ze wel ruim voor de gemeenteraad goedgekeurd door het college. Op die manier is het voor ons als raadslid niet mogelijk om ons werk op een correcte manier te doen.”

“Goede werking moet prioriteit zijn”

De oppositiepartijen vinden het ook niet kunnen dat de notulen van de gemeenteraadszitting vaak onvolledig zijn. “Onze vragen en de antwoorden erop worden vaak niet vermeld”, verduidelijkt Verscheure. “Ook onze ingediende voorstellen worden uiterst beknopt genotuleerd waardoor de essentie ervan dikwijls verloren gaat. De notulen horen nochtans een correcte weergave te zijn van de raadszittingen. Dat is al zeker niet het geval in de notulen van de zitting van 27 april. Daar staan flagrante fouten in. Zo is een teruggetrokken voorstel van Groen aangegeven als ‘verdaagd’, net als een goedgekeurd voorstel van N-VA. Wij mogen toch aannemen dat de leden van het college de notulen van de raadszittingen nauwgezet nalezen. Vallen die flagrante fouten dan niet op, vragen wij ons af.” Ook Groen wil verbetering zien. “Het is zeker zo dat dit vreemde tijden zijn en we hebben alle begrip voor de afwezigheid van de algemeen directeur, maar de goede werking van de raad moet een prioriteit zijn”, zegt Petra De Sutter. “Een tijdige bezorging en de exactheid van de notulen van het schepencollege en de gemeenteraad zijn essentieel om de oppositie toe te laten democratische controle uit te oefenen op het bestuur en de bevolking correct te kunnen informeren en vertegenwoordigen.”

Audioverslag

Burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) geeft toe dat de notulen van het schepencollege sneller bij de raadsleden moeten geraken. “Onze algemeen directeur is uitgevallen en haar vervanger doet zijn best, maar de verslagen waren door omstandigheden inderdaad iets later dan anders beschikbaar. Wat de verslagen van de gemeenteraad betreft, beperken we ons tot de essentie en verwijzen we voor het overige naar het audioverslag op de website. Dat gebeurt in andere gemeenten ook en dat is volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voldoende.”