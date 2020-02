Oppositiepartij N-VA Horebeke ijvert net als buurgemeente Maarkedal voor fusie tussen politiezones Lieke D'hondt

18 februari 2020

14u32 0 Horebeke Dieter Verscheure van oppositiepartij N-VA wil dat Horebeke net als Dieter Verscheure van oppositiepartij N-VA wil dat Horebeke net als Maarkedal mee ijvert voor een fusie tussen de politiezones in de Vlaamse Ardennen. “In het weekend en ’s avonds is er maar één ploeg op pad in de hele politiezone, dat is te weinig.”

Buurgemeente Maarkedal maakt er geen geheim van dat het een fusie wil zien tussen de politiezones in de Vlaamse Ardennen. Nu schaart ook N-VA Horebeke zich achter het idee. “De politiezone met Brakel, Zwalm, Maarkedal en Horebeke heeft een grote oppervlakte, maar een beperkt aantal mensen. ’s Avonds en in het weekend is er maar één ploeg aan de slag. Als er op twee plaatsen iets gebeurt, kan het zijn dat ze tot 25 minuten onderweg zijn. Bovendien is er te weinig expertise en vinden we te weinig personeel. Een fusie zou voor ons een verbetering zijn, want dan zouden er meer ploegen op de baan zijn, kunnen we makkelijker mensen aantrekken en kan er een betere expertise opgebouwd worden”, vindt Verscheure.

Burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) beaamt dat de politiezone het moeilijk heeft om alle functies in te vullen. “Maar we zijn druk aan het vergaderen om te bekijken wat de beste oplossing is. Momenteel kunnen we nog geen uitspraken doen over een mogelijke fusie.”