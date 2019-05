Oppositiepartij Groen wil voorrang van rechts afschaffen op Smarre, meerderheid is tegen: “We gaan er geen racebaan van maken” Lieke D'hondt

31 mei 2019

18u18 2 Horebeke De Smarre speelt in Horebeke de hoofdrol in een discussie tussen oppositiepartij Groen en de meerderheid Volksbelangen. Groen wil de voorrang van rechts in de straat afschaffen omdat die volgens hen te onveilig is. De meerderheid is resoluut tegen.

“De voorrang van rechts op Smarre doet meer kwaad dan goed”, vindt Groen-gemeenteraadslid Filip Hebbrecht. “Op kruispunten met voorrang van rechts botsten in België elke dag gemiddeld 42 bestuurders en mobiliteitsclub VAB zegt dat we de voorrang op zo veel mogelijk kruispunten moeten afschaffen. Op de Smarre zijn er nu al heel wat automobilisten die die regel niet toepassen. Een bestuurder die uit een van de zijstraten komt en zijn voorrang durft te nemen, riskeert een zwaar ongeval. Bovendien heeft de voorrang geen positief effect op de snelheid. De frequente snelheidsovertredingen die in Smarre worden vastgesteld, bevestigen dit.” Groen stelt dan ook voor om de voorrang meteen af te schaffen.

“Absoluut geen goed idee”, vindt burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen). “Daardoor zou de Smarre pas echt veranderen in een racebaan. We gaan dat dus zeker niet doen. Wij willen ook meer verkeersveiligheid, maar er is aan de hand van borden duidelijk aangegeven dat de maximumsnelheid vijftig kilometer per uur bedraagt. Er zijn ook as-verschuivingen die nu eindelijk op een positie staan waar iedereen tevreden mee is en we hebben digitale borden geplaatst die de snelheid van de bestuurders aangeven. Dat zou voldoende moeten zijn. Het ligt ook allemaal aan de mentaliteit van de mensen. Als iedereen de regels zou respecteren, zouden we geen probleem hebben. Nu moeten we om de haverklap de politie inschakelen om controles uit te voeren, maar we kunnen niet verwachten dat zij daar elke dag staan. De politie heeft nog andere prioriteiten, bijvoorbeeld op plaatsen waar veel ongevallen gebeuren. Dat is op Smarre niet het geval.”

Hebbrecht vindt het jammer dat het voorstel van zijn partij is afgekeurd. “Recente metingen tonen aan dat 37 procent van de voertuigen te snel rijdt op de Smarre. Dat wil zeggen dat wie zijn voorrang van rechts neemt, een groot risico loopt. Het argument om de voorrang te behouden als snelheidsremmer gaat volgens ons ook niet op, daar is de maatregel niet voor gemaakt. Wat wel een snelheidsremmende maatregel voor Smarre zou kunnen zijn, is de aanleg van fietssuggestiestroken. Dat zorgt visueel voor een smallere rijbaan, waardoor de bestuurders ook trager gaan rijden.”