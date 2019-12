Oost-Vlaamse Bosgroepen planten samen met vrijwilligers 2.000 bomen om private boseigenaars te bedanken Lieke D'hondt

14u35 0 Horebeke De Oost-Vlaamse Bosgroepen hebben op de Dag van de Boseigenaar een kleine tweeduizend bomen aangeplant aan de Hessestraat op de grens tussen Maarkedal en Horebeke. De Bosgroepen doen dat om de private boseigenaars te bedanken voor hun inzet.

Het nieuwe bos is aangeplant op een perceel van Ruut en Meyke Louwers. Zij vinden de aanplant van nieuwe bossen belangrijk. “We planten bomen om onze ecologische voetafdruk te compenseren”, vertelt Ruut. “Onze liefde voor de natuur nemen we ook mee in ons werk: ik ondersteun Europese samenwerkingen die de CO₂-uitstoot verminderen en de circulaire economie stimuleren, mijn vrouw laat zich voor haar kunst vaak inspireren door landschappen. Daarnaast vinden we het ook heerlijk om buiten in de natuur te ploeteren in de modder. Naast het perceel dat nu is aangeplant, willen we nog extra bomen planten. Want zonder bomen zullen er ook geen mensen zijn.”

Het nieuwe stuk bos ligt vlakbij natuurgebied ’t Burreken, maar het zal wel door de eigenaars van het perceel en de Bosgroepen beheerd worden. “Het nieuwe bos sluit aan bij een bestaand bos van 2,5 hectare”, zegt Lene Van Langenhove van de Bosgroepen. “Op die manier versterkt dit privé-initiatief de inspanningen van de overheid om de waardevolle en Europees beschermde natuur in deze regio te behouden en te verbeteren. Het nieuwe bos zal een waardevolle buffer vormen tussen het oude beukenbos en de omliggende landbouwgronden.”