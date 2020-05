Ook na de coronacrisis geen speelstraten in Horebeke: “Brandweer moet door kunnen en hier heeft elk huis een tuin” Lieke D'hondt

28 mei 2020

14u22 0 Horebeke Groen Horebeke heeft in de gemeenteraad tevergeefs gepleit voor meer publieke speelruimte in Horebeke. De oppositiepartij wil speelstraten mogelijk maken en een extra speelplein voorzien achter het gemeentehuis, maar de meerderheid gaat niet akkoord. “In Horebeke hebben alle huizen een tuin, dat moet voldoende zijn”, klinkt het daar.

Samen spelen in een afgesloten straat in de buurt, in Horebeke zal het niet gebeuren. Ook niet na de lockdown waarbij in Vlaanderen één kind op vijf de hele tijd alleen moet spelen. Nochtans ziet Groen er de voordelen in. “Door de beperkingen op vlak van reizen en de bijhorende onzekerheden zullen heel wat gezinnen de vakantie in eigen land of thuis doorbrengen”, zegt Petra De Sutter (Groen). “Kinderen zullen dus meer thuis zijn en in eigen buurt op zoek gaan naar mogelijkheden om te ontspannen. Een ruim aanbod aan locaties waar gespeeld kan worden in veilige omstandigheden is dan ook belangrijk.”

De oppositiepartij stelde drie speelstraten voor: de Kloosterstraat, Abraham Hansstraat en de Kullaarsweg. “De straten voldoen aan de criteria van het Vlaams Agentschap Mobiliteit: de snelheid is er beperkt tot 50 kilometer per uur, er rijdt geen openbaar vervoer, er is geen belangrijk doorgaand verkeer en de omliggende straten blijven voldoende bereikbaar”, zegt Filip Hebbrecht (Groen).

Koekoeksnest

Meerderheidspartij Volksbelangen ziet de invoer van speelstraten of extra speelpleinen niet zitten. “Straten afsluiten is geen evidentie omdat de brandweer er dan niet meer door kan”, zegt burgemeester Cynthia Browaeys. “Het is ook niet altijd fijn voor de bewoners als hun straat wordt afgesloten en bovendien hebben alle huizen in Horebeke een tuin. Met het speelplein Koekoeksnest er nog bij moet dat voldoende zijn. En wie wil sporten kan nog steeds terecht achter het Groendorp, daar staan al jaren fitnesstoestellen. Speelstraten organiseren waar iedereen samenkomt is volgens ons trouwens zeker geen goed idee tijdens deze coronacrisis.”