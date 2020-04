Ongewenst bezoek voor oud-burgemeester Joseph Browaeys: vos bijt kippen dood Lieke D'hondt

20 april 2020

15u39 0 Horebeke Oud-burgemeester Joseph Browaeys heeft in Horebeke ongewenst bezoek gekregen. Een vos heeft er zijn zeven kippen doodgebeten. “Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Misschien moeten de jagers maar eens aan de slag, want volgens mij wordt de vossenpopulatie stilaan te groot.”

Het was geen leuke ontdekking toen ereburgemeester van Horebeke Joseph Browaeys de verse eitjes van zijn kippen wilde verzamelen. Hij zag dat zijn zeven kippen waren doodgebeten. “Ik ben er vrij zeker van dat een vos de dader is. Enkele kippen zijn zelfs door het traliewerk van het hok naar buiten gesleurd en verdwenen. Het is niet de eerste keer dat dit bij mij gebeurt. Misschien moeten de jagers maar eens aan de slag, want volgens mij wordt de vossenpopulatie stilaan te groot.” Toch is Browaeys van plan om opnieuw kippen te houden. “Maar ik wacht wel nog een paar weken of maanden. De vossen hebben nu jongen, dus als ik nu nieuwe kippen in het hok steek zullen ze opnieuw snel gepakt worden.”