Oktoberkermis met afterwork, fuif en closet sale in Arcadia Lieke D'hondt

17 oktober 2019

Jeugdhuis Arcadia organiseert dit weekend de Oktoberkermis in Horebeke. Het feestweekend start al op vrijdagavond om 17 uur met een afterwork. Zaterdag is er om 20 uur de Rodeoparty en op zondag kan er vanaf 10.30 geproefd worden van de aperitief. Vanaf 13.30 uur is er een closet sale en in de vooravond een kermisbolling.