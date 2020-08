Nieuwe rijweg voor Stene in Horebeke Frank Eeckhout

28 augustus 2020

12u12 0 Horebeke Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 31 augustus met herstellingswerken aan de Stene (N454) in Horebeke. Tijdens de werken gaat de gewestweg volledig dicht en het verkeer volgt een omleiding.

Gedurende 1 maand gaat de rijweg tussen Frunte en Den Daele dicht en worden de grachten aangepakt. De grachten langs beide zijden van de gewestweg worden verstevigd met grachtelementen. Aansluitend wordt ook de rijweg heraangelegd. De fietsers rijden om in beide richtingen via Frunte en Den Daele. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N457 in Maarkedal, N60 en de N8 in Oudenaarde.

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be/Horebeke.