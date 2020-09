N-VA en CD&V vormen geen tandem meer in Horebeke: “Er was nog amper informatiedoorstroming” Lieke D'hondt

09 september 2020

15u45 1 Horebeke Het kartel tussen N-VA en CD&V in Horebeke is niet meer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 trokken de partijen met een gezamenlijke lijst naar de kiezers, maar nu trekt CD&V er de stekker uit. In de gemeenteraad zelf verandert er niets: van de lijst raakten enkel N-VA-leden Dieter Verscheure en Katelijn Moerman verkozen.

Het is Luc Wachtelaer van CD&V die een einde maakt aan de samenwerking met N-VA. Hij maakt die keuze omdat hij niet tevreden is over de huidige gang van zaken. “Sinds begin dit jaar is er amper informatiedoorstroming van N-VA naar CD&V toe”, legt Wachtelaer uit. “Bij persartikels en berichten op sociale media wordt steevast enkel N-VA vermeld, terwijl we wel degelijk een gezamenlijke fractie vormden en daarvoor ook naar de verkiezing trokken. Ik kan mij ook niet vinden in het feit dat N-VA de nationale discussies telkens weer laat binnensluipen in de werking van onze mooie gemeente. Er zijn grenzen. De focus moet in Horebeke liggen op de werking van onze gemeente, zonder beledigingen aan het adres van CD&V of anderen. N-VA maakt haar eigen keuzes, maar onze sympathisanten en ik als CD&V hoeven die niet te accepteren. We hebben dat ook kenbaar gemaakt. Sindsdien zijn we vastberaden om de stem van CD&V meer te laten horen voor Horebeke.”

“Geen moeite mee”

N-VA-fractieleider Dieter Verscheure reageert verrast op het nieuws. “Ik ben niet op de hoogte gebracht van deze beslissing. Het is wel zo dat Luc in Horebeke als enige optrad voor CD&V, een lokale afdeling is er niet. Als Luc als individu niet meer betrokken wil zijn in het kartel, dan is dat zo.”

Hoewel Luc Wachtelaer met zijn CD&V niet in de gemeenteraad zetelde, werd hij door kartelpartner N-VA wel betrokken in de lokale politiek. “Luc had zijn inbreng in hoe we bepaalde punten naar voren brachten, we nodigden hem ook altijd uit voor de vergaderingen”, legt Verscheure uit. “In de praktijk zal het einde van onze samenwerking ook niet veel verandering teweeg brengen. De inhoud die we naar voren schuiven blijft dezelfde en onze speerpunten wijzigen niet. Ik heb dus geen moeite met deze beslissing, al denk ik dat Luc zich eerder heeft laten leiden door emoties dan door de ratio bij het nemen van deze beslissing.”