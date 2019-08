N-VA/CD&V wil 25 procent korting op abonnementen De Lijn via derdebetalersregeling Lieke D'hondt

28 augustus 2019

14u34 0 Horebeke N-VA/CD&V Horebeke wil het openbaar vervoer voor studenten en inwoners van de gemeente goedkoper maken. De partij wil een derdebetalersregeling invoeren en de gemeente 25 procent van het abonnement op De Lijn terug laten betalen.

“Het schooljaar staat voor de deur en voor veel gezinnen met studerende kinderen brengt dit hoge kosten met zich mee. Ook de abonnementen voor het openbaar vervoer zijn voor veel gezinnen een dure aangelegenheid. Een Buzzy Pazz van De Lijn kost 212 euro per jaar”, zegt fractieleider Dieter Verscheure. “In Vlaanderen bieden al 146 gemeenten hun inwoners een derdebetalersregeling aan voor het gebruik van het openbaar vervoer. Op die manier stimuleren ze de inwoners om gebruik te maken van het aanbod. In Horebeke gebeurt dat niet. Enkel het schoolvervoer van basisschool ‘t 2geltje wordt financieel ondersteund.”

N-VA/CD&V pleit nu om 25 procent van de kosten van een Buzzy Pazz of Omnipas terug te betalen. “Het openbaar vervoer is de oplossing om personenwagens uit het verkeer te halen, dus het lijkt ons nuttig om dezelfde inspanning te leveren voor de gebruikers van de omnipas. Onze inwoners moeten zich namelijk regelmatig verplaatsen naar een centrumstad om in al hun behoeftes te voorzien. Met een gemeentelijke tussenkomst kunnen we hen stimuleren om hun wagen aan de kant te laten. Horebeke heeft bovendien de financiële middelen om dit te doen.”

N-VA/CD&V legt het voorstel ter stemming op de volgende gemeenteraadszitting.