Mobiele camera’s zullen sluikstorters bestrijden in Horebeke Lieke D'hondt

10 juli 2020

15u51 0 Horebeke Horebeke zal gebruik kunnen maken van twee mobiele camera’s om sluikstorters te betrappen. De camera’s zullen door afvalintercommunale IVLA ingezet worden in verschillende gemeenten om de zones rond afvalcontainers en vuilnisbakken in de gaten te houden.

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor het gebruik van de camera’s op het grondgebied van Horebeke. Personeel van IVLA zal de beelden van de camera’s verwerken en zo nodig boetes laten uitschrijven voor de sluikstorters. De inzet van camera’s tegen sluikstort is niet nieuw in Horebeke. De glascontainers aan het speelplein Koekoeksnet staan al onder bewaking. Al is er met die beelden het afgelopen jaar niet veel gebeurd. “De beelden waren niet bruikbaar door een probleem met de ICT”, zegt schepen Hendrik Blommaert (Volksbelangen). “Maar die problemen zouden binnenkort van de baan moeten zijn.”