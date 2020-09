Meerderheid volhardt: ook tijdens coronacrisis geen livestream van gemeenteraad Lieke D'hondt

30 september 2020

10u18 0 Horebeke Er komt in Horebeke geen officiële livestream van de gemeenteraad. Oppositieraadslid Dieter Verscheure (N-VA) heeft daar tijdens de laatste vergadering nog eens op aangedrongen, maar de meerderheid vindt zo’n installatie te duur.

Zeker in tijden van corona is er voor veel inwoners een drempel om de gemeenteraad bij te wonen. Volgens Verscheure zou een livestream een goede oplossing kunnen zijn om de inwoners op de hoogte te houden van wat er in de gemeente gebeurt. “Veel andere gemeenten doen dat trouwens al”, geeft hij aan. Ook Petra De Sutter van Groen is gewonnen voor het idee. “Het zou de transparantie ten goede komen, ik vind dat we op dat vlak niet kunnen achterblijven.” Burgemeester Cynthia Browaeys en haar partij Volksbelangen zijn geen voorstander van een livestream. “In omliggende gemeentes valt het kijkcijfer erg tegen en we zouden vijfhonderd euro per zitting moeten betalen. Daarom hebben we beslist om geen livestreaming te organiseren.”