Meerderheid en oppositie reageren op slecht rapport Audit Vlaanderen: “Transparantie en onpartijdigheid moeten basisprincipes zijn” Lieke D'hondt

29 oktober 2019

17u14 2 Horebeke Horebeke heeft na een doorlichting van Audit Vlaanderen een slecht rapport gekregen . Het gemeentebestuur moet nu aan de slag om de tekortkomingen weg te werken en zich volledig in regel te stellen. Toch is burgemeester Cynthia Browaeys opvallend positief. Oppositiepartijen Groen en N-VA hopen dat er snel verandering komt.

“Het rapport klinkt inderdaad slecht, maar het is belangrijk om ook te vermelden dat er eigenlijk geen fouten zijn gemaakt in Horebeke”, vertelt burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen). Het probleem is dat we vergeleken worden met grote steden en daar moeten we natuurlijk voor onderdoen. We hebben niet zo veel personeel als een grote stad en daar houdt de audit minder rekening mee. Ondertussen heb ik samen met de algemeen directeur al een goed gesprek gehad met de gouverneur. Hij ziet ook dat we hard werken om de zaken te veranderen. Uiteraard gebeurt dat stap voor stap, we kunnen er geen datum op plakken wanneer alles tot in de puntjes in orde zal zijn. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Er is binnen het gemeentebestuur wel een positieve energie om stap voor stap onze werkpunten te verbeteren.”

“Vernietigend”

“De inhoud van het rapport is vernietigend voor de wijze waarop onze gemeente bestuurd wordt”, zegt oppositieraadslid Dieter Verscheure (N-VA). “Het is duidelijk een buis over de ganse lijn en onze bekommernissen worden bevestigd. In Horebeke wordt de decretale regelgeving, met andere woorden de wet voor gemeentebesturen, niet of nauwelijks gevolgd. We rekenen erop dat de manier van besturen snel genormaliseerd zal worden en dat de gang van zaken in Horebeke van kortbij opgevolgd zal worden, zeker nu het negatieve rapport ter kennis is gegeven aan de bevoegde minister. We blijven erop hopen dat onze nieuwe burgemeester garant staat voor een nieuwe politieke cultuur, waarbij transparantie en onpartijdigheid de basisprincipes zijn. We staan nog steeds open voor een constructieve dialoog. De recente invoering van een deontologische code voor mandatarissen is al een eerste stap in de goede richting.”

“Geen verrassing, maar we zijn optimistisch”

“De inhoud van het rapport is voor ons geen verrassing”, zegt Groen-gemeenteraadslid Filip Hebbrecht. “Het is het resultaat van decennialang de persoonlijke invulling voorrang te geven op procedures. We kijken dan ook uit naar de reactie van het nieuw bestuur en we steken onze hand uit om samen te werken aan oplossingen. Dat hebben we de afgelopen tien maanden trouwens al gedaan. Groen is voorzichtig optimistisch: er zijn al een aantal verbeteringen zichtbaar tegenover de vorige legislaturen. Zo is het aantal gemeenteraden gestegen en is er meer ruimte voor overleg. Er blijven natuurlijk wel aandachtspunten, zoals meer transparantie. In dat opzicht zou ik het een goed idee vinden om het verslag van de audit openbaar te maken.”