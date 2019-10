Marc de Bel trapt met ‘De boom die niet was gepland’ de Week van het Bos af Lieke D'hondt

13 oktober 2019

15u03 4 Horebeke Marc de Bel heeft in Horebeke de Week van het Bos afgetrapt. Aan de Wereldboom, een statige eik die meer dan een eeuw oud is, heeft hij zijn nieuwe boek ‘De boom die niet was gepland’ voorgesteld.

Marc de Bel vertelt in ‘De boom die niet was gepland’ over Eikenland. Een plaats waar de lucht gezond is en het water zuiver en lekker is. De situatie slaat evenwel om wanneer de verkeerde mensen aan de macht komen en de bomen in Eikenland plaats moeten maken voor vervuilende fabrieken. “Elke gelijkenis met bestaande personen is niet louter toevallig”, lacht Marc de Bel. “Maar het is wel zo dat ik het verhaal al een jaar geleden heb geschreven. Nog voor de klimaatspijbelaars en bosbrossers zijn begonnen met hun acties. Het boek is dus een beetje visionair, de klimaatspijbelaars zouden het perfect als handboek kunnen gebruiken.”

‘Grote Meneer’

Voor de boekvoorstelling en de aftrap van de Week van het Bos hebben Marc De Bel en de Oost-Vlaamse Bosgroepen voor het bos aan de Schamperij in Horebeke gekozen. Dat is niet toevallig. Aan de Schamperij staat namelijk ‘De Grote Meneer’, een beschermde Wereldboom die ondertussen al meer dan honderd jaar oud is. Boseigenaar Raoul D’Hoossche vermoedt dat De Grote Meneer spontaan is beginnen groeien uit een zaadje dat daar is neer gedwarreld. “De Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele heeft mij in contact gebracht met Raoul D’Hoossche. Het klikte meteen, ideaal om hier mijn nieuwe boek voor te stellen”, vertelt de Bel. Het stukje bos in Horebeke is ook bijzonder. D’Hoossche stelt het bos open voor iedereen die wil langskomen en je kan er zelfs bivakkeren op de paalkampeerplaats.

Meer bomen

Ook Riet Gillis (Groen), gedeputeerde van Oost-Vlaanderen voor Milieu en Natuur, kwam luisteren naar de boekvoorstelling. Het idee van een ‘Eikenland’ vol bomen en schone lucht sprak haar wel aan. “De provincie wil meer bos en meer natuur en werkt daarvoor samen met de Bosgroepen en de boseigenaars. We hebben ook een Oost-Vlaams fonds voor bosuitbreiding waarmee we de bossen ondersteunen. Zo kunnen we zelf meebouwen aan een ‘Eikenland’ voor onze kinderen en kleinkinderen.”

De oproep voor meer bomen werd meteen kracht bijgezet: de aanwezigen kregen allemaal een boompje mee naar huis om te planten in hun tuin.