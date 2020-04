Lokale handelaars en ondernemers mogen zichzelf in de kijker zetten in extra editie ‘Heerlijk Horebeke’ Lieke D'hondt

29 april 2020

15u43 1 Horebeke Horebekenaars krijgen binnenkort een extra editie van het infoblad ‘Heerlijk Horebeke’ in de bus. Op die manier wil de gemeente de lokale ondernemers en middenstand steunen in deze coronacrisis. Het voorstel om een extra editie te maken, komt van oppositiepartij N-VA/CD&V en werd unaniem goedgekeurd.

“In het magazine kunnen alle Horebeekse zelfstandigen en ondernemers hun producten of diensten in de kijker zetten. Dat kan gaan van de bakkers en de slagers tot de minder bekende schilder-behanger, elektricien, IT-specialist of logopedist”, verduidelijkt Dieter Verscheure (N-VA). “De uitgave van Heerlijk Horebeke moet eigenlijk een moderne versie van de Gouden Gids worden, maar dan volledig gewijd aan de plaatselijke middenstand.” Verscheure stelt ook voor om het magazine in hoge kwaliteit uit te geven, zodat de inwoners het kunnen bewaren en lezen wanneer ze een beroep willen doen op één van de lokale ondernemers.

De lokale ondernemers en handelaars zullen door de gemeente gecontacteerd worden om deel te nemen aan de actie. “We willen hen voldoende tijd geven om in te tekenen”, zegt schepen Janna Bauters (Volksbelangen). “En ook grafisch moeten we nog alles uitwerken. Het is dus moeilijk om in te schatten wanneer het magazine zal verschijnen. We gaan wel onmiddellijk aan de slag, maar we willen niet overhaast te werk gaan. Het moet kwalitatief in orde zijn.”