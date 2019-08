Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Horebeke steunt met eetfestijn nieuw jeugdorkest Lieke D'hondt

12 augustus 2019

10u47 0 Horebeke De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Horebeke breidt uit met een jeugdorkest. De opbrengst van het eetfestijn op zondag 18 augustus moet het nieuwe initiatief meteen een boost geven.

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia op zondag 18 augustus een eetfestijn in Jeugdclub Arcadia in Sint-Kornelis-Horebeke. Tussen 11.30 en 14 uur kan je er proeven van de kalkoenpavé of het varkenshaasje. Volwassenen betalen 17 euro, kinderen 8. De opbrengst gaat deze keer onder meer naar het nieuwe jeugdorkest dat de harmonie samen met de Zwalmfanfare FV heeft opgericht.

Open repetitie

Het nieuwe jeugdorkest start op zondag 15 september om 9 uur met een open repetitie in GC De Munk in Zwalm. Alle geïnteresseerde jonge muzikanten zijn welkom om de repetitie bij te wonen. Nadien zullen alle repetities plaatsvinden op zondag, telkens tussen 9 en 10 uur. De locatie zal wisselen tussen GC De Munk in Zwalm en JC Arcadia in Horebeke. De dirigent van het jeugdorkest zal Aico De Clercq zijn. Hij is de zoon van Cary De Clercq, de dirigent van de Zwalmfanfare en de Harmonie van Horebeke.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met het bestuur van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia via harmoniehorebeke@gmail.com of rechtstreeks bij voorzitter Karel Bauters op het nummer 0473/54.55.00. De kaarten voor het eetfestijn kunnen via dezelfde weg besteld worden.